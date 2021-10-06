المنتخب الأولمبي يواجه الكويت في ثاني مبارياته ببطولة غرب اسيا

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الوكيل الإخباري - أنس عشايخوض المنتخب الوطني الأولمبي ثاني مبارياته بالمجموعة الأولى لبطولة غرب اسيا، عندما يواجه شقيقه الكويتي في المباراة التي تقام عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء على ملعب الأمير سعود بن جلوي بمدينة الخبر السعودية .ويسعى منتخب الوطني لتعويض الانطلاقة السلبية التي تحققت بالخسارة من المنتخب العماني بالمباراة الافتتاحية، خصوصا وأن كتيبة المدرب الوطني أحمد هايل زاخرة بالمواهب أمثال يزن النعيمات، محمد بني عطية، محمد عبد المطلب، هادي الحوراني، مهند أبو طه والقائمة تطول .ولا تختلف الأمور كثيرا بالنسبة للمنتخب الكويتي الباحث عن فوزه الأول بعد سقوطه بفخ التعادل أمام اليمن، ليتقاسما المركز الثاني بنقطة لكل منهما خلف المنتخب العماني المتصدر بـ 3 نقاط، فيما يتذيل منتخبنا الوطني الترتيب بدون نقاط.وإليكم جدول بقية مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات :