المنتخب السعودي يواجه فنزويلا وبوليفيا ودياً في جدة.. رسمياً

الوكيل الإخباري - كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، رسمياً اليوم الثلاثاء، عن خوض المنتخب السعودي الأول، لمباراتين وديتين، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.



وأكد الحساب الرسمي للاتحاد السعودي للعبة على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، أن المنتخب السعودي بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، سيواجه منتخبي فنزويلا وبوليفيا ودياً.



وأوضح اتحاد الكرة أن منتخب “الأخضر” سيلاقي فنزويلا وبوليفيا، يومي 24 و28 من شهر مارس المقبل.



وأشار اتحاد الكرة إلى أن المنتخب السعودي سيجري معسكراً إعدادياً في جدة خلال الفترة 20-28 من الشهر المقبل، وذلم تزامناً مع أيام “فيفا”.

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ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي المباراتين الوديتين أمام فنزويلا وبوليفيا، على ملعب “مدينة الأمير عبدالله الفيصل” في مدينة جدة.

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