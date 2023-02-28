الثلاثاء 28-02-2023
الوكيل الاخباري

قافلة إغاثة أردنية من 7 شاحنات تنطلق لسوريا لدعم المتضررين من الزلزال

مواعيد الـعمل بجولات الترخيـص المتنقل خلال شهر آذار

بعد اكتسابها شهرة عربية.. تخصيص 25 موظفا للعناية بمنطقة ام النمل خلال الربيع

الأرصاد: تراجع الأداء المطري خلال شباط الحالي

إعلان نتائج الترشيح الأولي للمنح الهنغارية للعام الدراسي 2023 / 2024- رابط

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة تعريب الجيش

مجلس الأعيان يقر مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023

المياه: 114 مليون م3 تخزين السدود في الأردن

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الطفيلة غداً - أسماء

إرادة ملكية بتعيين رئيس وأعضاء مجلس مفوضي هيئة الطاقة الذرية

الثلاثاء، 28-02-2023 03:55 م

المنتخب السعودي يواجه فنزويلا وبوليفيا ودياً في جدة.. رسمياً

2202328153535790982339


الوكيل الإخباري - كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، رسمياً اليوم الثلاثاء، عن خوض المنتخب السعودي الأول، لمباراتين وديتين، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وأكد الحساب الرسمي للاتحاد السعودي للعبة على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، أن المنتخب السعودي بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، سيواجه منتخبي فنزويلا وبوليفيا ودياً.

وأوضح اتحاد الكرة أن منتخب “الأخضر” سيلاقي فنزويلا وبوليفيا، يومي 24 و28 من شهر مارس المقبل.

وأشار اتحاد الكرة إلى أن المنتخب السعودي سيجري معسكراً إعدادياً في جدة خلال الفترة 20-28 من الشهر المقبل، وذلم تزامناً مع أيام “فيفا”.

اضافة اعلان


ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي المباراتين الوديتين أمام فنزويلا وبوليفيا، على ملعب “مدينة الأمير عبدالله الفيصل” في مدينة جدة.

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202328132039673066026

حقيقة تجاهل رونالدو التصويت لميسي في جائزة الأفضل

220232812333315350350

لماذا فضلت ميسي على بنزيما؟ ألابا يوضح

22023281202405701572

نجم ريال مدريد يطعن بنزيما في تصويت ذا بيست

2202328111513492814626

حقيقة تحية ميسي ولابورتا في حفل الأفضل - صورة

2202328102919864625602

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

220232893259763243245

تعليق ميسي بعد التتويج بجائزة الأفضل

أخبار متعلقة
22023795229309025194

الإمارات تعتذر عن عدم استضافة بطولة غرب آسيا

2202359525894457290

شاهد.. هاتريك عالمي للسوري عمر السومة

22023495444571587186

مسعود اوزيل يقرر انهاء مسيرته الكروية

22023212305212979992

مفاجأة حول إيقاف كهربا أمام سياتل الأمريكي

12023319313614902670

نتيجة قرعة دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي المسابقة الأعرق في تاريخ كرة القدم

120233092228980399604

هذا ما قاله كلوب بعد الخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي