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الخميس، 09-02-2023 03:31 م

المنتخب النسوي ت17 يجدد مواجهته مع نظيره الهندي

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الوكيل الإخباري - أنهى المنتخب الوطني النسوي ت17 تدريباته الفنية والبدنية، استعداداً لمواجهة نظيره المنتخب الهندي ودياً، عند الواحدة ظهر اليوم الخميس 9 شباط، على ستاد الأمير محمد في الزرقاء، تحضيراً لخوض التصفيات الآسيوية، والتي يستضيفها الاتحاد الأردني لكرة القدم أواخر نيسان المقبل في مدينة العقبة.

وأجرى المنتخب امس الأربعاء في الصالة الرياضية بمقر إقامته، الحصة التدريبية الأخيرة بقيادة المدربة أسيل بربراوي، حيث ارتكزت على تمارين بدنية تحضيراً للمواجهة.

وتضم قائمة المنتخب 26 لاعبة: سيلين سيف، ساجدة عيسي، رنين أبو سرور، سما شنيكات، لمى الحسنات، جنة معتوق، جنان الصاحب، هيا أبوعلي، زينة الداود، ليليا الساحلي، كاريس أبو طير، نور الكواليت، ميرا العطاري، مايا الشيخ، ندين البقاعين، راما الخاشوك، ليان المومني، كريستين حجازي، ملاك خضراوي، رغد النعيمي، حلا الرمامنة، ريحانة سليمان، تاليا الكردي، ليلى أبو بكر، جيدا كمال، ريتال سلامة.
وكان اللقاء الأول الذي جمع الفريقين ودياً الإثنين 6 من الجاري، انتهى بتعثر المنتخب 0-7.

ويشارك المنتخب بالمنافسات القارية لحساب المجموعة الثامنة، إلى جانب إيران ونيبال، حيث يستضيف الاتحاد الأردني لكرة القدم المنافسات خلال الفترة من 22 حتى 30 نيسان القادم في مدينة العقبة.

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