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الإثنين، 25-09-2023 03:48 م

المنتخب الوطني النسوي يبدأ تحضيراته لمواجهة هونغ كونغ

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الوكيل الإخباري -  بدأ المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم تحضيراته الفنية والبدنية، بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، استعداداً لمواجهة منتخب هونغ كونغ مرتين ودياً، خلال تشرين الأول المقبل في عمان، ضمن التحضيرات للاستحقاقات القادمة.

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وأجرى المنتخب مساء الأحد، أول تدريباته على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، بحضور (27) لاعبة من القائمة الأولية التي تضم 33 لاعبة، والتي أعلن عنها الجهاز الفني سابقاً، بانتظار اكتمال الصفوف مع التحاق المحترفات بالخارج تباعاً، فيما التحق المدرب حسونة الشيخ، بالجهاز الفني مساعداً للمدرب أبو هنطش.

وعبر المدرب أبو هنطش، عن ثقته بقدرات وإمكانيات اللاعبات لتحقيق التطلعات المرجوة، مؤكداً أهمية تحضيرات المنتخب خلال المرحلة المقبلة للوصول إلى مستوى الجاهزية المطلوبة، قبيل مواجهتي هونغ كونغ.

وأضاف نتطلع لإعادة المنتخب إلى المسار الصحيح وتحقيق أهدافنا من خلال مشاركاتنا بالاستحقاقات المقبلة.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره هونغ كونغ في عمان مرتين يومي 26 و29 تشرين الأول المقبل.

 

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