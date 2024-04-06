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السبت، 06-04-2024 12:09 م

المنتخب الوطني تحت سن 23 يلاقي أستراليا في افتتاح بطولة كأس آسيا

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الوكيل الاخباري - طرحت اللجنة القطرية المنظمة لكأس آسيا لكرة القدم تحت 23 سنة "قطر 2024"، تذاكر مباريات البطولة للبيع بدءاً من الليلة الماضية.

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وقالت اللجنة، في بيان عبر حسابها على منصة "إكس"، إن هذه التذاكر ستتوفر على شكل نسخ رقمية تتيح للمشجعين حضور منافسات الحدث القاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 15 نيسان وحتى 3 أيار 2024.


وتبدأ أسعار تذاكر المباريات في دور المجموعات من 15 ريالا قطريا.


وتستعد قطر لاستضافة النسخة السادسة من كأس آسيا تحت 23 سنة، والتي يشارك فيها أفضل 16 منتخباً لكرة القدم تحت 23 عاماً في القارة، مع تأهل المنتخبات الثلاثة الأولى مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية القادمة التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس خلال حزيران المقبل، فيما سيتنافس المنتخب الذي يحل في المركز الرابع في مباراة فاصلة مع منتخب من قارة أفريقيا.


ومن المقرر أن تنطلق منافسات الحدث الآسيوي البالغ عددها 32 مباراة في أربعة ملاعب هي ستاد جاسم بن حمد، وستاد عبد الله بن خليفة، إضافة إلى ستادي الجنوب وخليفة الدولي اللذين شهدا من قبل مباريات كأس العالم فيفا قطر 2022.


وأوقعت القرعة منتخبات الأردن وأستراليا وقطر وإندونيسيا في المجموعة الأولى، حيث سيخوض منتخب النشامى مباراته الأولى مع نظيره الأسترالي في 15 نيسان الحالي، وستكون المباراة الافتتاحية للبطولة، فيما يخوض مباراته الثانية أمام نظيره القطري في 18 الحالي، أما مباراته الثالثة، فستكون أمام منتخب إندونيسيا في 21 الحالي.


وتضم المجموعة الثانية اليابان وكوريا الجنوبية والإمارات والصين، بينما تضم المجموعة الثالثة حامل اللقب السعودية والعراق وتايلاند وطاجيكستان، أما المجموعة الرابعة فتجمع أوزبكستان وفيتنام والكويت وماليزيا.
وتستضيف قطر كأس آسيا تحت 23 عاماً للمرة الثانية، حيث سبق لها استضافة البطولة من قبل في عام 2016.


وقال الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة للبطولة، جاسم عبد العزيز الجاسم، إن قطر تدرك أهمية الرياضة في بناء مجتمعات ترتكز على أسس متينة تعزز قيم التعاون بين أفراد المجتمع، منوهاً بأن استضافة البطولة تندرج ضمن الإنجازات التي تسجلها قطر مرة تلو الأخرى.


وأعرب الجاسم عن تطلعه للترحيب بالمنتخبات المشاركة قائلاً إن استضافة نجوم المستقبل اللامعين في قارة آسيا يؤكد من جديد التزامنا بالمبادئ والنظم الأساسية التي قامت عليها الحركة الأولمبية، ونتطلع إلى مشاركة الرياضيين الواعدين في النسخة السادسة من كأس آسيا تحت 23 سنة قطر 2024، وهم يتألقون في حدث كروي عالمي المستوى، يأتي بعد فترة قصيرة من استضافة قطر لبطولة آسيوية مرموقة حققت نجاحاً غير مسبوق على جميع المستويات.


 




 

 


 

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