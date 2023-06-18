المنتخب الوطني لكرة السلة يبدأ معسكره التدريبي في ليتوانيا

الوكيل الإخباري - بدأ المنتخب الوطني لكرة السلة، معسكره التدريبي في ليتوانيا، في إطار تحضيراته للمشاركة في كأس العالم الذي يقام في الفلبين واليابان وأندونيسيا (استضافة مشتركة) اعتبارا من 25 آب المقبل.



ويشهد المعسكر التدريبي في ليتوانيا والذي يستمر حتى يوم 26 الحالي، تدريبات مكثفة للمنتخب بقيادة المدرب وسام الصوص، إلى جانب 3 مباريات ودية مع منتخب ليتوانيا للشباب تحت سن 20.

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وتضم قائمة المنتخب الوطني اللاعبين: زيد عباس وأحمد حمارشة ومحمد شاهر ويوسف أبو وزنة ومالك كنعان وسامي بزيع وأشرف الهندي وفادي قرمش ومحمود الهزايمة وأحمد الحموري، على أن يلتحق اللاعبان فريدي إبراهيم وأمين أبو حواس بالبعثة اليوم الأحد.

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