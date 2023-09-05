المنتخب الوطني لكرة السلة يحل أخيراً بكأس العالم

الوكيل الإخباري - حل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، في المركز 32 والأخير، وذلك مع ختام مشاركته بالنسخة الـ19 من نهائيات كأس العالم 2023 لكرة السلة، والمقامة بالفلبين واليابان وإندونيسيا (استضافة مشتركة) وتستمر حتى 10 من أيلول الحالي.



وغادرت بعثة المنتخب الوطني الأحد، إلى الصين لإقامة معسكر تدريبي في مدينة هانغجو يمتد أسبوعين، تأهبا للمشاركة بدورة الألعاب الآسيوية، والتي تقام بالفترة من 23 أيلول الحالي وتستمر حتى 8 من تشرين الأول المقبل. ويتوقع أن تشهد قائمة المنتخب الوطني بعض التغييرات، من خلال التحاق عدد من لاعبي القائمة الأولية بالبعثة الموجودة في الصين، منهم أشرف الهندي ومحمود الهزايمة ويوسف أبو وزنة وأمير عيد وفادي قرمش، بانتظار تحديد القرار الرسمي بالتشاور بين أعضاء الجهاز الفني وممثلي اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة.





وتضم قائمة صقور الأردن في معسكر الصين، اللاعبين المشاركين بالمونديال وهم: أحمد الدويري ورونديه جيفرسون وسامي بزيع وفريدي ابراهيم وأمين أبو حواس ومالك كنعان وهاشم عباس ومحمد شاهر وأحمد الحمارشة وزين النجداوي وأحمد الحموري. وأسفرت القرعة عن تواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات، البحرين والفلبين وتايلند.



وطبقا لنظام البطولة، يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثاني والثالث في المجموعات الأربع مع بعضهما "كروس" في الدور التأهيلي للدور ذاته. وخاض المنتخب الوطني 5 مباريات في النسخة الحالية من كأس العالم وخسرها أمام اليونان ونيوزيلندا والولايات المتحدة في مرحلة المجموعات، ثم أمام مصر والمكسيك بالدور الترتيبي، في حين سجل المنتخب خلال مشواره 369 نقطة وبمعدل 73.8 نقطة لكل مباراة، فيما استقبلت سلته 475 نقطة وبمعدل 95 نقطة. وحملت المشاركة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ كرة السلة الأردنية، نتائج لم ترضِ الجماهير الأردنية، وإن تفاوتت الآراء حول شكل الأداء القوي لـ "الصقور" في المونديال قبل تراجعه في اللحظات الحاسمة بغياب الفاعلية واللعب الفردي العشوائي.

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