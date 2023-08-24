المنتخب الوطني لكرة السلة يخوض تدريبه الأول استعدادا لكأس العالم

الوكيل الإخباري - خاض المنتخب الوطني لكرة السلة صباح الخميس، تدريبه الأول في العاصمة الفلبينية مانيلا، وذلك قبيل افتتاح مشاركته في كأس العالم التي تستضيفها 3 دول الفلبين واليابان وإندونيسيا وتفتتح الجمعة.



وسيخوض المنتخب الوطني مواجهته الأولى في مشاركته الثالثة بكأس العالم يوم السبت بلقاء المنتخب اليوناني عند الساعة 11:45 صباحاً بتوقيت الأردن وضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم كذلك منتخبي الولايات المتحدة ونيوزيلندا.



وأجرى المنتخب الوطني صباح اليوم بتوقيت مانيلا تدريبه الأول في "مول أوف آسيا أرينا" وهي الصالة التي ستستضيف مباريات المنتخب في الدور الأول وتتسع لنحو 16.5 ألف متفرج.



وأكد مدرب المنتخب الوطني، وسام الصوص، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي جاء عقب التدريب الأول للمنتخب، أن "معنويات اللاعبين عالية، وأن الجميع متحمس لبدء منافسات كأس العالم".



وعبر الصوص عن "سعادته بأن يكون أول مدرب محلي يُدرب المنتخب الوطني في كأس العالم"، مشيراً إلى أن "المنتخب يسعى إلى الظهور بمستوى يُلبي طموح الجماهير الأردنية".



وهذه هي النسخة الـ 19 من كأس العالم لكرة السلة.



كابتن المنتخب الوطني، زيد عباس، أشار إلى أنه "سعيد بالتواجد في كأس العالم للمرة الثالثة في مسيرته"، مؤكداً "سعي اللاعبين إلى تقديم ما يرضي الجماهير الأردنية".



وتنطلق بطولة كأس العالم الجمعة، بإقامة 8 لقاءات، حيث تلتقي أنغولا مع إيطاليا وفنلندا مع أستراليا والمكسيك مع الجبل الأسود ولاتفيا مع لبنان وجمهورية الدومينيكان مع الفلبين وألمانيا مع اليابان ومصر مع ليتوانيا وكندا مع فرنسا.

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