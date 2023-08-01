المنتخب الوطني لكرة الطاولة يتوج بلقب البطولة العربية

الوكيل الإخباري - احتفظ المنتخب الوطني للرجال بكرة الطاولة بلقب البطولة العربية للفرق التي تستضيفها مدينة السليمانية العراقية بمشاركة 158 لاعباً ولاعبة يمثلون 9 دول هي العراق ومصر وتونس والجزائر والسعودية والبحرين ولبنان وقطر والأردن.



ونجح المنتخب الوطني المكون من اللاعبين زيد أبو يمن وزياد عزيز وحسن الحوراني وخالد باسم من تحقيق الفوز في المباراة الختامية على المنتخب البحريني بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم مساء الاثنين.



وكان المنتخب الوطني توج باللقب ذاته في النسخة الماضية والتي جرت في عمّان عام 2021 وجاء على حساب المنتخب المصري في المباراة النهائية.

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