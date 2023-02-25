المنتخب الوطني لكرة القدم تحت سن 20 يتدرب في أوزبكستان استعدادا لكأس آسيا

الوكيل الإخباري - غادر المنتخب الوطني تحت سن 20 لكرة القدم إلى أوزبكستان، استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023، التي تقام خلال الفترة من 1 إلى 18 آذار المقبل بالعاصمة طشقند.



وينتظر أن يبدأ المنتخب تدريباته في أوزبكستان، اعتبارا من يوم غد استعدادا للمنافسات.



واختتم المنتخب تحضيراته الفنية والبدنية في عمان، تأهبا لخوض منافسات المجموعة الثانية إلى جانب كوريا الجنوبية وطاجيكستان وعُمان.



وتأهل المنتخب إلى النهائيات الآسيوية بعد أن احتل المركز الأول بالتصفيات لحساب المجموعة الرابعة، التي أقيمت في الأردن، حيث حقق فوزه الأول على تركمانستان 3-1، وتفوق على جزر شمال ماريانا 16-0، وتغلب على سوريا 2-1، وتعادل مع تايبيه الصينية 0-0.



ويبدأ المنتخب مشواره في النهائيات الآسيوية بملاقاة نظيره طاجيكستان عند الساعة الثالثة الخميس 2 آذار المقبل، ويلتقي كوريا الجنوبية عند الواحدة ظهر الأحد 5 آذار، ويختتم الدور الأول بمواجهة عُمان عند الثالثة عصر الأربعاء بتوقيت الأردن، 8 الشهر المقبل.



يذكر أنه تم تقسيم الفرق المشاركة بالنهائيات الآسيوية إلى 4 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات بحسب مستوياتها، حيث جاء المنتخب الوطني بالمستوى الثالث.



وبحسب نظام البطولة، يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، في حين تتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة القارية إلى كأس العالم للشباب تحت 20، التي تقام خلال الفترة من 20 أيار حتى 11 حزيران المقبل في اندونيسيا.



وكثف المنتخب تحضيراته الفنية والبدنية على مدار الأشهر الماضية عقب تأهله للنهائيات، وحرص الجهاز الفني بقيادة المدرب إسلام ذيابات على إقامة عدة معسكرات داخلية وخارجية تخللها مباريات ودية دولية، وصل من خلالها للجاهزية المطلوبة.

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وأقام المنتخب معسكرا داخليا بالعاصمة عمان، حيث استضاف نظيره السوري وديا الاثنين 26 كانون الأول وتعثر 2-1، فيما تجدد اللقاء بينهما الخميس 29 ذات الشهر وانتهى بالفوز 2-0.



وعاد المنتخب للتدريبات اليومية المكثفة وأقام معسكرا داخليا، واستقبل نظيره الإيراني مرتين وديا في عمان، حيث انتهى اللقاء الأول الذي جمعهما الخميس 19 كانون الثاني بالفوز 2-0، وتعثر بالمواجهة الثانية 2-1، في المباراة التي جرت الأحد 22 ذات الشهر.



وكانت المحطة الإعدادية الخارجية الأخيرة، شهدت إقامة معسكر خلال الفترة من 26 كانون الثاني حتى 5 شباط في مدينة أنطاليا التركية، ولعب عدة مباريات ودية هناك، حيث التقى المنتخب نظيره العراقي وتعادل معه 1-1، وتغلب على قيرغيزستان 1-0، قبل أن يختتم اللقاءات بمواجهة فريق أولمبيك الأوزبكي ت21 ويتفوق عليه 2-0.



واستأنف المنتخب تدريباته في عمان عقب عودته من تركيا، وأقام عدة مباريات ودية محلية، قبيل التوجه إلى العاصمة الأوزبكية طشقند.



بدوره، قال ذيابات "فترة الإعداد السابقة كانت مثالية جدا، وفق الأجندة التي تم وضعها منذ البداية بالتنسيق مع الدائرة الفنية، وحققنا المطلوب من المعسكرات الداخلية والخارجية، وخرجنا بالعديد من المكتسبات خلال التجمعات، ووصلنا إلى الجاهزية البدنية والفنية المرجوة".



وأضاف، لعبنا مع منتخبات وفرق قوية، ونجحنا في رفع مستوى التحضير الفني والبدني، حيث واجهتنا سيناريوهات عديدة كانت بمثابة دروس جيدة للفريق قد نتعرض لها بالمباريات الرسمية، مع اكتساب الخبرة المطلوبة قبيل النهائيات القارية.



وتضم قائمة المنتخب 23 لاعبا: مراد الفالوجي، عبد الرحمن الطلالقة، رجائي أردكاني، عرفات محمد، عاصم أبو التين، يوسف حسان، هاشم المبيضين، محمد أبو هزيم، أدهم الرفاعي، محمد رائد، بكر كلبونة، مهند أبو طه، سيف الدين درويش، عمر صلاح، زكريا عمرو، صهيب القاضي، علاء دية، معاذ العليمات، سلطان الشياب، زيد الأصفر، علي العزايزة، عي حجبي، وأحمد أيمن.

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