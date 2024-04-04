المنتخب الوطني لكرة القدم يحتل المركز 71 عالميا

الوكيل الإخباري - احتل المنتخب الوطني لكرة القدم، المركز الـ71 في التصنيف العالمي الصادر اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي "فيفا".



وتراجع المنتخب الوطني مركزا واحدا عن التصنيف السابق الذي احتل فيه المنتخب المركز 70، قبل أن يتراجع مركزا واحدا في التصنيف الجديد الذي صدر رسميا اليوم.



كما جاء المنتخب الوطني في المركز العاشر آسيويا، والتاسع عربيا وفق التصنيف.



واحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الأول عالميا، ثم منتخب فرنسا ثانيا، وبلجيكا ثالثا، وانجلترا رابعا، والبرازيل خامسا.

اضافة اعلان

ملاعب