الإثنين 25-03-2024
الوكيل الاخباري
 

تعرف على سعر إقتناء ليرة الذهب في الأردن

كتائب القسام تقصف أسدود برشقة صاروخية

1115 % ارتفاع التخليص على رؤوس القاطرات العام الماضي

القوات المسلحة تنفذ 8 إنزالات جوية على غزة بمشاركة 6 دول

32 شهيدا بقصف إسرائيلي على منزل بمدينة رفح

شهداء ومصابون برصاص الاحتلال في حي الشجاعية

تغريدة جديدة من اللواء الدويري بشأن حالته الصحية

34097 أسرة استفادت من برنامج المعونات المالية الشهرية خلال شباط الماضي

انخفاض العجز التجاري 33.7% خلال كانون الثاني الماضي

وزير الخارجية: كفى توفير حصانة لإسرائيل في حربها على غزة

الإثنين، 25-03-2024 02:49 م

المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي نظيره الباكستاني غدا

32024251200461572116


الوكيل الإخباري - يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره الباكستاني، على ستاد عمان الدولي، عند الساعة العاشرة من مساء، يوم غد الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز وبفارق من الأهداف لتعزيز حظوظه بالتأهل إلى الدور الثاني من التصفيات.

ويلعب المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يملك 4 نقاط في المجموعة السابعة التي يتصدر ها حاليا المنتخب السعودي برصيد 9 نقاط ثم منتخب طاجكستان برصيد 4 نقاط متقدما على منتخبنا بفارق الأهداف، فيما يحتل منتخب باكستان المركز الرابع والأخير بلا نقاط.

ويختتم المنتخب الوطني منافسات الدور الأول من التصفيات خلال شهر حزيران المقبل مباراتين أمام منتخبي السعودية و طاجكستان.

ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى الدور الثاني من تصفيات كأس العالم.  

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202425125132830125265

أنشيلوتي يعلق عن حسم ريال مدريد صفقة مبابي

3202425121833670234007

ليفاندوفسكي يحصل على كرة ذهبية من نوع خاص

320242512452809807286

وفاة لاعب جزائري بعد إصابة مروعة في الملعب

320242504521454939123

الوحدات يتعادل وديا مع الأهلي

320242413515246132510

منتخب مصر يتعرف على منافسه في نهائي كأس عاصمة مصر

320242413118652358911

الأهلي المصري يصدر بيانا بشأن إصابة نجمه إمام عاشور مع المنتخب

أخبار متعلقة
3202421111526879284276

المنتخب الوطني يلتقي اليوم باكستان بتصفيات كأس العالم

3202468130225280025

تاليسكا يعلن نهاية موسمه الكروي

320245142044720450546

برشلونة على أعتاب استعادة درعه الغائب

32024585927941046398

قانون جديد لمعاقبة حراس المرمى الذين يتعمدون إضاعة الوقت

32024575732960340869

أرسنال يكتسح شيفيلد بسداسية ويشعل صراع الصدارة

32024482412416484325

بني هاني يغيب عن الملاعب 3 أسابيع