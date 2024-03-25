المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي نظيره الباكستاني غدا

الوكيل الإخباري - يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره الباكستاني، على ستاد عمان الدولي، عند الساعة العاشرة من مساء، يوم غد الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.



ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز وبفارق من الأهداف لتعزيز حظوظه بالتأهل إلى الدور الثاني من التصفيات.



ويلعب المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يملك 4 نقاط في المجموعة السابعة التي يتصدر ها حاليا المنتخب السعودي برصيد 9 نقاط ثم منتخب طاجكستان برصيد 4 نقاط متقدما على منتخبنا بفارق الأهداف، فيما يحتل منتخب باكستان المركز الرابع والأخير بلا نقاط.



ويختتم المنتخب الوطني منافسات الدور الأول من التصفيات خلال شهر حزيران المقبل مباراتين أمام منتخبي السعودية و طاجكستان.



ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى الدور الثاني من تصفيات كأس العالم.

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