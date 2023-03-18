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السبت، 18-03-2023 03:36 م

المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم يلتقي نظيره الهندي غدا

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الوكيل الإخباري - يلتقي المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم نظيره الهندي، عند الساعة الرابعة من مساء يوم غد الأحد، في مباراة ودية تجري على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب.

وتأتي هذه المباراة في إطار تحضيرات المنتخب النسوي لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة للأولمبياد.

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وأجرى المنتخب تدريبه أمس الجمعة، بقيادة المدرب البرتغالي ديفيد ناشيمينتو، حيث ارتكز التدريب على الجوانب التكتيكية بالشقين الدفاعي والهجومي.


ودخل المنتخب في معسكر تدريبي مغلق في أحد فنادق العاصمة عمان، يمتد حتى 22 الحالي.


وينتظر أن يتجدد اللقاء بين المنتخبين مساء الأربعاء المقبل، على ملعب البترا في لقاء ودي ثان.


وتضم القائمة (23) لاعبة: شرين الشلبي، روند كساب، سوزان أبو القرق، آية المجالي، رند أبو حسين، هيا خليل، نور زوقش، العنود غازي، رنيم الداود، لجين البطوش، نور المشايخ، ليان العجارمة، إيناس الجماعين، تقى غازي، تحرير القواسمي، تسنيم أبو الرب، تسنيم اسليم، روزبهان فريج، لينا الصاحب، أنفال الصوفي، بانة البيطار، مي سويلم، وميساء جبارة.


يذكر أن قرعة الدور الأول من التصفيات والتي تقام خلال الفترة من 3 - 11 نيسان في طشقند، وضعت المنتخب بالمجموعة الأولى، إلى جانب أوزبكستان -المستضيف- وتيمور الشرقية وبوتان.

 

ملاعب 

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