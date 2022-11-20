المنتخب الوطني للسيدات للكرة الطائرة يلتقي نظيره السعودي غدا

الوكيل الإخباري - يلتقي المنتخب الوطني للسيدات للكرة الطائرة نظيره السعودي، عند الساعة السادسة من مساء يوم غد الاثنين، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، في مباراة ربع نهائي بطولة غرب آسيا.



كما يشهد الدور ربع النهائي غدا أيضا مباريات لبنان مع قطر عن الساعة 12 ظهرا، والعراق مع الكويت عند الساعة 2 مساء، وسورية مع الإمارات عند الساعة 4 مساء.

وبدأت البطولة التي يستضيفها الأردن، تأخذ طابع القوة والإثارة في ظل ارتفاع مستوى الفرق المشاركة.

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