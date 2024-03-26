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الثلاثاء، 26-03-2024 02:26 م

المنتخب الوطني للشباب يفوز على نظيره الياباني وديا

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الوكيل الإخباري - فاز المنتخب الوطني للشباب تحت سن 20 على نظيره الياباني بنتيجة 2-0، في المباراة الودية التي انتهت منتصف ليلة أمس على ملعب جاوا، بعمان.

وجاءت هذه المباراة في ختام المعسكر التدريبي الداخلي الذي أقامه منتخب الشباب استعداداً للتصفيات الآسيوية التي تقام خلال أيلول القادم.

وسجل هدفي المنتخب اللاعبان عودة الفاخوري، عند الدقيقة 50 وإبراهيم صبرة، عند الدقيقة 69.

ومثل المنتخب باللقاء: سلامة سلمان، يوسف المقابلة، أيهم السمامرة، محمد أبو السكر، محمد أحمد، صالح فريج، يوسف قشة، عز الدين أبو السعود (ينال المحمود)، عودة الفاخوري (عمر خضر)، محمود ذيب (أنس الخب)، إبراهيم صبرة.

وأكد مدرب المنتخب الوطني للشباب الهولندي بيتر ماينديرسما، أهمية هذا المعسكر والذي حقق الأهداف الفنيّة والبدنية المرجوة منه، بعد اختبار أسماء جديدة وإشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبين ضمن ثلاثة مواجهات على سوية عالية.

وأضاف: خرجنا بالعديد من النقاط الإيجابية، مع ارتفاع مستوى الاستعداد والانسجام بين الفريق، تأهباً للاستحقاق الرسمي المقبل.

وشهد المعسكر تفوق المنتخب على نظيره السوري ودياً 4-1، قبل أن يتعثر أمام نظيره الياباني 1-3 في لقاءه الأول قبل الفوز في اللقاء الثاني.

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