المنتخب الوطني للشباب يلتقي نظيره الكوري الجنوبي غدا

الوكيل الإخباري - يلتقي المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم نظيره الكوري الجنوبي عند الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الأحد في المباراة التي تجري في أوزبكستان.



وتأتي المباراة في إطار منافسات المجموعة الثالثة بالنهائيات الآسيوية لكرة القدم.

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وكان المنتخب الوطني للشباب استهل مشواره بالبطولة، يوم الخميس الماضي، بالفوز على طاجيكستان بنتيجة 2-0، فيما يختتم مباريات المجموعة يوم الأربعاء المقبل بلقاء منتخب سلطنة عمان.



ويتأهل أول فريقين في المجموعة إلى الدور الثاني من البطولة.

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