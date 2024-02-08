المنتخب الوطني يستأنف تدريباته استعدادا لنهائي كأس آسيا

الوكيل الإخباري - أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم ، تدريبا خفيفا على ملعب العقلة في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لخوض مباراة نهائي كأس آسيا التي تقام السبت المقبل.



واستأنف المنتخب تدريباته بعد الفوز على كوريا الجنوبية الثلاثاء، في الدور نصف النهائي من البطولة في إنجاز تاريخي.



وقاد المدير الفني المغربي للمنتخب الوطني الحسين عموتة تدريب اليوم، وسط حالة معنوية عالية وإصرار على مواصلة حصد الإنجازات.



وشارك في التدريب جميع اللاعبين بما فيهما علي علوان وسالم العجالين اللذين غابا عن المباراة الأخيرة بسبب تراكم الإنذارات.

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