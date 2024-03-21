المنتخب الوطني يلتقي اليوم باكستان بتصفيات كأس العالم

الوكيل الإخباري - يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره الباكستاني ظهر الخميس، في المباراة التي تقام في باكستان، في إطار منافسات تصفيات كأس العالم.



وتأتي هذه المباراة في إطار منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضا منتخبي السعودية و طاجكستان.



ويمتلك المنتخب الوطني في التصفيات نقطة واحدة فقط من خسارة أمام السعودية والتعادل مع طاجكستان، حيث يحتل المركز الثالث خلف السعودية 6 نقاط وطاجكستان 4 نقاط.



ويتجدد اللقاء بين المنتخبين يوم الخميس المقبل في عمّان، في السباق نحو التأهل للدور التالي من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، حيث يتأهل أول وثاني المجموعة إلى الدور التالي.



وتستكمل التصفيات خلال شهر حزيران المقبل، بلقاء المنتخب الوطني مع السعودية وطاجكستان، لحسم هوية المنتخبين المتأهلين للدور التالي.



وأجرى المنتخب الوطني الأربعاء، تدريبه الأخير على ملعب المباراة في باكستان، استعدادا للمباراة.



قال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم حسين عموتة، الأربعاء، إنّ مواجهتي الأردن ونظيره باكستان تحملان طابعا خاصا في ظل إقامتهما أثناء شهر رمضان المبارك.



وأضاف عموتة خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة باكستان ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، أنه بعد تحقيق الإنجاز التاريخي في كأس آسيا يدفعنا للمحافظة على الأداء والظهور بالشكل المطلوب.



وأشار إلى أن المنتخب الأردني يتطلع للبناء على ما تحقق في بطولة كأس آسيا 2023، واستثماره بالشكل الأمثل للذهاب بعيداً في التصفيات المشتركة؛ لكن لكل مباراة ظروفها الخاصة حسب البطولة والفريق المنافس، لكننا ندخل اللقاء وعيننا على النقاط الثلاثة.

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