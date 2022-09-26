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الإثنين، 26-09-2022 11:54 ص

المنتخب الوطني يلتقي اليوم نظيره العماني في نهائي الدورة الرباعية

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الوكيل الإخباري -  يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره العماني، عند الساعة التاسعة من مساء الاثنين، على ستاد عمان، في مباراة نهائي الدورة الرباعية الودية المقامة في الأردن.

ويبحث المنتخب الوطني عن تحقيق الفوز بلقب البطولة التي تأتي في إطار تحضيرات منتخبنا لنهائيات كأس آسيا 2023.

ويسبق المباراة لقاء تحديد المركز الثالث عند السادسة مساء، والذي يجمع منتخبي العراق وسوريا.

وفاز المنتخب الوطني على سوريا بنتيجة 2-0 في افتتاح البطولة، فيما فاز منتخب سلطنة عمان على العراق، بفارق الركلات الترجيحية بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي للمباراة.

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وأجرى المنتخب الوطني لكرة القدم، السبت تدريبه الأخير بقيادة المدرب العراقي عدنان حمد استعدادا لمباراة الاثنين.

 

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