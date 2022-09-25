المنتخب الوطني يلتقي نظيره العماني بنهائي الدورة الرباعية الاثنين

الوكيل الإخباري - يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره العماني، عند الساعة التاسعة من مساء يوم غد الاثنين، على ستاد عمان، في مباراة نهائي الدورة الرباعية الودية المقامة في الأردن.

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ويبحث المنتخب الوطني عن تحقيق الفوز بلقب البطولة التي تأتي في اطار تحضيرات منتخبنا لنهائيات كأس آسيا 2023.



ويسبق المباراة لقاء تحديد المركز الثالث عند السادسة مساء، والذي يجمع منتخبي العراق وسوريا.



وفاز المنتخب الوطني على سوريا بنتيجة 2-0 في افتتاح البطولة، فيما فاز منتخب سلطنة عمان على العراق، بفارق الركلات الترجيحية بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي للمباراة.



وأجرى المنتخب الوطني لكرة القدم، يوم أمس تدريبه الأخير بقيادة المدرب العراقي عدنان حمد استعدادا لمباراة يوم غد.

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