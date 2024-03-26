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الثلاثاء، 26-03-2024 03:04 م

المنتخب الوطني يواجه باكستان اليوم ضمن التصفيات الآسيوية

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الوكيل الإخباري - يتطلع المنتخب الوطني لكرة القدم، وصيف كأس آسيا 2023، لتجديد الانتصار على نظيره الباكستاني، الثلاثاء، على أرضه بعد أن فاز في إسلام أباد بثلاثية دون مقابل، وذلك في رحلة بحثه عن تأهل أول إلى المونديال.

وتتصدر السعودية حاليا ترتيب المجموعة السابعة في الدور الثاني من التصفيات بالعلامة الكاملة (9 نقاط من أصل 3 مواجهات)، فيما يتشارك منتخب "النشامى" مع طاجكستان المركز الثاني بـ 4 نقاط لكل منهما وأخيرا باكستان برصيد خال من النقاط.

وأكد المدرب المغربي للمنتخب الوطني الحسين عموتة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر الاثنين، بأن "المنتخب يدخل اللقاء وعينه على النقاط الثلاث وتسجيل أكبر عدد من الأهداف".

وكانت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب النشامى في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية وطاجيكستان وباكستان.

وحسب نظام التصفيات، يصعد أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، مع ضمان تأهلها إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

بدوره أعلن اتحاد كرة القدم، بيع غالبية تذاكر مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الباكستاني ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، المقرر إقامتها مساء الثلاثاء على ملعب عمّان الدولي.

وقال الاتحاد لـ "المملكة"، إن ألفي تذكرة فقط تقريبا متاحة للبيع على الموقع الإلكتروني للدرجتين الأولى والثانية، علما بأن الملعب الذي سيحتضن المباراة يتسع لقرابة 17 ألف مشجع.

وأشار إلى بيع جميع تذاكر الدرجة الخاصة.

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