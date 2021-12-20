الموت يفجع المعلق التونسي عصام الشوالي

الوكيل الإخباري - أعلن المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي لدى شبكة "بي إن سبورتس"، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، وفاة والده بعد معاناته مع المرض.

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ونعى الشوالي والده عبر منصات التواصل الاجتماعي وتأتي الوفاة بعدما اعتذر المعلق الرياضي قبل أيام عن استكمال مباريات بطولة كأس العرب في قطر.



وحينها (قبل أسبوع من الآن تقريبا) أوضح الشوالي أن والده اشتد عليه المرض وأن واجبه يحتم عليه التواجد بجواره في هذه اللحظات.



وكتب على حساباته الشخصية آنذاك أنه كان يتمنى استكمال البطولة مع الجماهير والاستمتاع بها، لكن ظروف مرض والده تحتم عليه التواجد معه.

سبوتنيك عربي