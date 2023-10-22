الموت يفجع مدرب منتخب مصر

الوكيل الإخباري - توفي شقيق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول.



وقال الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته على فيسبوك السبت: "ينعى مجلس إدارة اتحاد الكرة والمدير التنفيذي وجهاز منتخب مصر، وفاة شقيق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني".



ويتقدم مجلس اتحاد الكرة وجهاز المنتخب بأحر التعازي والمواساة للبرتغالي روي فيتوريا وأسرته، متمنين لهم الصبر والسلوان.



جدير بالذكر أن فيتوريا قاد منتخب مصر في معسكره الأخير بالإمارات، وحقق الفوز أمام زامبيا (1-0) وتعادل مع الجزائر (1-1).

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