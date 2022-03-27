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الأحد، 27-03-2022 07:34 م

الموعد الرسمي لنهائي بطولة القدس والكرامة ،، وتأجيل مباراة الفيصلي

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة القدس والكرامة، والمنبثقة من الاتحادين الأردني والفلسطيني لكرة القدم، عن تثبيت إقامة نهائي بطولة القدس والكرامة، عند الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل .اضافة اعلان




 
 
وسيجمع النهائي بين فريقي الوحدات وجبل المكبر، على ملعب الشهيد فيصل الحسيني بالعاصمة الفلسطينية القدس، حيث تأهل الأول بعد التغلب على الفيصلي بفارق ركلات الترجيح، فيما صعد الثاني بعد فوز كبير على شباب رفح بنتيجة 5/1.

 

وقررت اللجنة المنظمة تأجيل موعد مباراة تحديد المركز الثالث، والتي ستجمع فريقي الفيصلي وشباب رفح من يوم الاثنين إلى يوم الثلاثاء على أن تنطلق عند الساعة الثانية ظهرا، على ملعب الجامعة الأمريكية.


 
 

ويأتي قرار التأجيل بعد طلب من نادي الفيصلي ونادي شباب رفح وذلك لمنح لاعبي الفريقين فترة أطول للراحة والاستشفاء .

 




 

 


 

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