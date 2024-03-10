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الأحد، 10-03-2024 03:38 م

الموعد والتشكيلة المتوقعة لقمة ليفربول ومانشستر سيتي

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الوكيل الإخباري - يستضيف ليفربول وصيف الدوري الانجليزي لكرة القدم، صاحب المركز الثالث مانشستر سيتي حامل اللقب، مساء اليوم الأحد في مواجهة نارية في قمة المرحلة الـ28.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة 18:45 بتوقيت السعودية (15:45 بتوقيت غرينيتش) على ملعب "أنفيلد".

وكان أرسنال انتهز الفرصة وارتقى إلى الصدارة مؤقتا بفوزه على ضيفه برنتفورد بهدفين لواحد أمس السبت.

ورفع أرسنال رصيده إلى 64 نقطة متقدما بنقطة واحدة عن ليفربول الثاني ونقطتين عن مانشستر سيتي الثالث.

ويخوض مان سيتي اللقاء منتشيا ببلوغه ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما فاز على كوبنهاغن الدنماركي ذهابا وإيابا بالنتيجة ذاتها 3-1، فيما سحق ليفربول مضيفه سبارتا براغ التشيكي 5-1 في ذهاب ثمن نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

ويعول مان سيتي على المتألق فيل فودن الذي قاده للفوز على جاره اللدود يونايتد 3-1 في المرحلة الماضية ومهاجمه الفتاك النرويجي إرلينغ هالاند متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بـ18 هدفا، فيما استعاد ليفربول جهود مهاجمه المصري محمد صلاح بعد غيابه عن الملاعب للإصابة ليشارك أمام سبارتا براغ، بعدما اعتمد مدرب "الريدز" الألماني يورغن كلوب على كوكبة من اللاعبين الشبان إثر معاناته من كثرة الاصابات في صفوفه.

وتوقعت شبكة "squawka" أن يدخل الفريقان المباراة بالتشكيلتين التاليتين:

ليفربول (4-3-3)

في حراسة المرمى: كيليهر

في الدفاع: برادلي، غوميز، فان ديك، روبرتسون

في الوسط: إليوت، إندو، ماك أليستر

في الهجوم: صلاح، نونيز، دياز.

مانشستر سيتي (4-3-3)

في حراسة المرمى: إيدرسون

في الدفاع: ووكر، دياز، ستونز، آكي

في الوسط: رودري، دي بروين، سيلفا

في الهجوم: فودين، هالاند، ألفاريز.

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