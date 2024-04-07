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الأحد، 07-04-2024 02:51 م

الموعد والتشكيلة المتوقعة لقمة مانشستر يونايتد وليفربول

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الوكيل الإخباري - يتوجه نادي ليفربول إلى مدينة مانشستر لملاقاة غريمه يونايتد بهدف استعادة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في قمة المرحلة الـ32 مساء يوم الأحد.

وتنطلق أحداث المباراة على ملعب "أولد ترافورد" في تمام الساعة 17:30 بتوقيت السعودية، الـ14:30 بتوقيت غرينيتش.

وفقد ليفربول صدارة الدوري أمس السبت بعد فوز أرسنال على مضيفه برايتون بثلاثية دون رد، حيث بات "الغانرز" (أرسنال) يبتعد بفارق نقطة عن "الريدز".

ويحتاج ليفربول للفوز على غريمه مانشستر يونايتد الاستعادة الصدارة وإنعاش حظوظه للفوز بالدوري وذلك قبل ثماني جولات فقط من نهاية المسابقة.

في المقابل، سيبحث يونايتد الذي صعق الخميس الماضي بخسارة دراماتيكية أمام تشيلسي 3-4، للعودة لنغمة الانتصارات ومصالحة جماهيره.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري برصيد 48 نقطة، ويتخلف بفارق 12 نقطة عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع (آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل).

ووفقا لموقع "liverpool.com"، فينتظر أن يدخل ليفربول ومانشستر يونايتد مباراتهما اليوم بالتشكيلتين التاليتين:

- ليفربول (3-3-4)

حارس المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: برادلي - كوناتي - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر - واتارو إندو - سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.

- مانشستر يونايتد (3-3-4)
حارس المرمى: أونانا.
خط الدفاع: سفيان أمرابط (وان بيساكا)- ماغواير - فاران- دالوت.
خط الوسط: ماكتومناي – ماينو - برونو فرنانديز
خط الهجوم: أنتوني - غارناتشو - هويلوند.

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