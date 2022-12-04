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الأحد، 04-12-2022 08:13 ص

الموعد والقنوات الناقلة للمباراة الأولى في ربع نهائي مونديال قطر

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الوكيل الاخباري - أصبح منتخبا هولندا والأرجنتين أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

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وجاء تأهل منتخب هولندا على حساب نظيره الأمريكي، إثر فوزه عليه (3-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم السبت، على استاد خليفة الدولي بالدوحة.


بينما فاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الأسترالي (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، على استاد أحمد بن علي المونديالي بالريان.

وستقام مباراة دور الثمانية لنهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، بين منتخبي الأرجنتين وهولندا يوم الجمعة المقبل، على استاد لوسيل.

مباراة هولندا والأرجنتين ستنقل على قناة "بي إن سبورتس ماكس 1 HD" و" beIN Sports HD 3 Max"، كما سيتم بث اللقاء على قنوات الكأس، وبالتحديد قناة الكأس إكسترا 1 HD، و" Alkass EXTRA One HD".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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