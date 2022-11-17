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الخميس، 17-11-2022 12:34 م

الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الأردن ضد إسبانيا

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الوكيل الإخباري - يخوض منتخب الأردن مساء اليوم الخميس مواجهة ودية قوية ضد منافسه إسبانيا ضمن استعدادات لاروخا لخوض منافسات كأس العالم 2022.

ومن أبرز ملامح مواجهة الأردن ضد إسبانيا الودية ..

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في ستاد عمان الدولي عند الساعة السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت الأردن.

وتذاع المباراة عبر قناة الأردن الرياضية بصوت المعلق أحمد الخلايلة.

ماذا يقول التاريخ؟

لم يسبق أن تقابل المنتخب الأردني في أي مناسبة رسمية أو ودية ضد منتخب إسبانيا من قبل.

ومن المنتظر أن يحضر ١٦ ألف مشجع مباراة الأردن ضد إسبانيا في ظل برنامج احتفالي جهزه مسؤولو الاتحاد الأردني لهذه المواجهة وفقرات مميزة لإسعاد الجماهير قبل انطلاق اللقاء نفسه.

ويخوض المنتخب الإسباني آخر مباراة ودية قبل المشاركة في منافسات كأس العالم وتحديداً المجموعة الخامسة التي تضم اليابان وكوستاريكا وألمانيا.

أفكار عدنان حمد

يتطلع عدنان حمد المدير الفني للمنتخب الأردني لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من ودية إسبانيا.

وقال عدنان حمد في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن هذه المواجهة مهمة للكرة الأردنية من أجل الحصول على الثقة والدعم المعنوي وبداية الاحتكاك بالمدارس العالمية في ظل التخطيط للتأهل إلى كأس العالم ٢٠٢٦.

وأشار إلى أن هناك العديد من المكاسب ينتظرها منتخب الأردن من هذه المواجهة على رأسها الاحتكاك بأحد أقوى المدارس الكروية في العالم مؤكداً أن المنتخب الإسباني سبق ولعب ضد الاردن على مستوى بطولة الشباب ولكنها المرة الأولى على صعيد الكبار.

ومن المنتظر أن يلعب منتخب الأردن بتشكيلة تضم حارس المرمى عبد الله الفاخوري وأمامه رباعي خط الدفاع عبد الله نصيب وإحسان حداد ويزن العرب ومحمد أبو حشيش.

ويقود خط الوسط نور الروابدة وبجواره علي علوان وموسى التعمري ومحمد أبو زريق شرارة مع ثنائي الهجوم حمزة الدردور ويزن النعيمات.

خطط إنريكي

يتطلع منتخب إسبانيا للاطمئنان على جاهزية لاعبيه قبل السفر إلى قطر.

وقال لويس امريكي المدير الفني للمنتخب الاسباني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إنه سعيد بالحفاوة التي وجدها في الاستقبال بالأردن.

وأكد أن المنتخب الإسباني يخوض هذه المواجهة بجدية كبيرة خاصة أنها الأخيرة قبل بدء منافسات كأس العالم.

وأشار إلى أن المنتخب الإسباني يسعى للوصول لأبعد نقطة ممكنة في كأس العالم وتحقيق أقصى شئ يمكن تحقيقه.

ومن المقرر أن يلعب منتخب إسبانيا بتشكيلة تضم حارس المرمى أوناي سيمون وأمامه الرباعي باو توريس وإيمريك لابورت وداني كارفخال وجوردي ألبا في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط سيرجيو بوسكيتس وبجواره بيدري وبابلو غافي مع ثلاثي الهجوم بابلو سارابيا وفيران توريس وألفارو موراتا.

وقال محمد عمر مدرب الوحدات الأسبق لـ" إرم نيوز" إن المنتخب الأردني على موعد مع مواجهة مهمة وتاريخية للاحتكاك بمدرسة كروية رائعة.

وأوضح أن المنتخب الإسباني لديه طموحات كبيرة في المونديال وهو ما يجعل هذا اللقاء مهماً لتجهيز لاعبيه قبل رحلة قطر.

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