النادي الأقرب للتعاقد مع ليونيل ميسي

الوكيل الإخباري - حصل إنتر ميامي على دفعة كبيرة في محاولته الجريئة للتعاقد مع ليونيل ميسي، إذ ذكرت تقارير صحيفة فرنسية أن الفائز بكأس العالم 2022 في قطر غير متأكد من البقاء في باريس.



وينتهي عقد ميسي الحالي مع فريق باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي، وقد عُقدت محادثات حول تمديد عقد النجم الأرجنتيني، لكن وفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن ميسي يزداد قلقًا بشأن البقاء في فرنسا وأن إنتر ميامي الأقرب للتعاقد معه.



وسيكون انتقال ميسي للعب في الولايات المتحدة أمرًا مثيرًا للدوري الأمريكي لكرة القدم وسمعته المتنامية في جميع أنحاء العالم.



وإنتر ميامي مملوك لديفيد بيكهام ويدربه زميله السابق في فريق مانشستر يونايتد فيل نيفيل.



وأضافت "ليكيب" أن عائلة ميسي تحب فكرة العيش في الولايات المتحدة، خاصة وأنه يملك منزلا في ميامي ومن المعروف أنه يقضي إجازاته بانتظام هناك.



وميسي متزوج من حبيبة طفولته أنتونيلا روكوزو ولديهما ثلاثة أبناء. ووالد ميسي، خورخي، هو أيضًا وكيل أعماله، ويقال إنه أجرى مناقشات مع باريس سان جيرمان يوم الأربعاء بشأن مستقبل نجله.



وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأن إنتر ميامي وميسي كانا على وشك الاتفاق على صفقة محتملة وتناقشا بشأن قواعد الحد الأقصى للرواتب في كرة القدم الأمريكية التي ستمنع ميسي من الحصول على 1.45 مليون دولار في الأسبوع التي يحصل عليها في باريس حاليًّا ولكن فرصة بناء مكانته واسمه في أمريكا يمكن أن تكون مربحة أكثر.



وسيحصل ميسي البالغ من العمر 35 عامًا على أجر سيجعله أعلى لاعب كرة قدم أجرًا في الولايات المتحدة.



وفي الشهر الماضي، عندما عاد إنتر ميامي للتدريب قبل بدء الموسم المقبل الذي يبدأ في وقت لاحق، رفض المدرب نيفيل استبعاد فكرة التعاقد مع ميسي.



وقال نيفيل "نريد جلب أفضل اللاعبين في العالم إلى هذا النادي وربما يكون أفضل لاعب، لذلك بالنسبة لنا لم يتغير المشهد على الإطلاق".



ولعب ميسي 25 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم وأحرز 15 هدفًا لكن فريقه خسر 1-صفر أمام بايرن ميونخ في باريس في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

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إذا فاز ميونخ في مباراة الإياب وأخرج باريس سان جيرمان من البطولة، فسيزداد الحديث عن مستقبل ميسي وستُطرح أسئلة عن ما إذا كان سيلعب مرة أخرى في دوري أبطال أوروبا، وستكون فكرة انتقاله للولايات المتحدة مطروحة بشكل أكبر.



لعب ميسي دور البطولة في مونديال قطر العام الماضي، حيث سجل سبعة أهداف ليدفع منتخب بلاده إلى المجد في المونديال ويضع يديه أخيرًا على الكأس التي أفلتت منه طوال مسيرته الكروية.

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