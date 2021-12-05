النادي الفيصلي يشكل لجنة فنية جديدة

ملاعب - أنس عشا

شكلت الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي الفيصلي لجنة مؤقتة جديدة، للإشراف على نشاط كرة القدم بالنادي .









وحسب الصفحة الرسمية للنادي الفيصلي على موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك "، فقد ضمت اللجنة : أحمد أبو شيخة، حسام سنقرط، جريس تادرس ومؤيد سليم.

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كما أكدت منصات الفيصلي على مواقع التواصل الإجتماعي تقدم الهيئة الإدارية المؤقتة والتي يترأسها معالي نضال الحديد بالشكر للجنة الفنية السابقة .

المصدر : ملاعب