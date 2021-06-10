النشامى قادرون ،، مواجهة نكون أو لا نكون

الوكيل الاخباري - أنس عشا - يلتقي المنتخب الوطني الأردني وشقيقه الكويتي في مواجهة نارية لحساب المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم قطر "2022"، وكأس أمم اسيا الصين "2023"، والتي ستقام على ستاد جابر الأحمد الدولي بالكويت، عند الساعة العاشرة بتوقيت الأردن.

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ويجب على منتخبنا تحقيق الفوز للحفاظ على حظوظه بالتأهل للدور الحاسم من التصفيات، والأمر ذاته ينطبق على المنتخب الكويتي، حيث سيودع الخاسر سباق التأهل، بينما ستكون حظوظ الفريقان بحال التعادل صعبة للغاية، علما أنهما يتنافسان على بطاقة التأهل كأفضل ثاني بعد حسم أستراليا لصدارة المجموعة .



ويحل منتخب النشامى بالمركز الثاني على سلم الترتيب بـ "13" نقطة وبفارق "5" نقاط عن أستراليا المتصدرة، بينما تأتي الكويت بالمركز الثالث على سلم الترتيب بـ "10" نقاط، علما أننا سنواجه أستراليا بالجولة الأخيرة، بينما ستلتقي الكويت مع الصين تايبيه .



وتنتظر الجماهير الأردنية من المدير الفني البلجيكي فيتال بوركيلمانز ورجاله تقديم مستويات مغايرة لتلك التي قدمها أمام النيبال وفي الفترة الأخيرة بشكل عام، فالمنتخب يمتلك أوراق هجومية متعددة ومميزة للغاية وقادرة على صناعة الفارق بأي وقت أمثال : موسى التعمري، بهاء فيصل، ياسين البخيت، محمد أبو زريق "شرارة"، عدي الصيفي، أحمد سمير، أحمد العرسان والقائمة تطول .



بدوره سيلتقي المنتخب الأسترالي مع نظيره النيبالي في مباراة تستضيفها الكويت أيضا، نظرا لإقامة جميع مباريات المجموعة في بلد واحد، تفاديا للمعيقات والمخاطر التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.



يذكر أن متصدري المجموعات سيتأهلون للدور الحاسم من التصفيات، بالإضافة لأفضل "5" ثواني عن المجموعات الثمانية وإليكم ترتيب الثواني بعد حذف نتائج آخر فريق لكل مجموعة قبل إنطلاق مباريات الجمعة :



1/ لبنان تمتلك 10 نقاط وفارق الأهداف (+4)

2/ أوزبكستان تمتلك 9 نقاط وفارق الأهداف (+6)

3/ إيران تمتلك 9 نقاط وفارق الأهداف (+5)

4/ الإمارات تمتلك 9 نقاط وفارق الأهداف (+5)

5/ عمان تمتلك 9 نقاط وفارق الأهداف (+3)

6/ الصين تمتلك 7 نقاط وفارق الأهداف (+6)

7/ الأردن تمتلك 7 نقاط وفارق الأهداف (+5)

8/ طاجكستان تمتلك 4 نقاط وفارق الأهداف (-6)

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