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الخميس، 06-06-2024 10:29 م

النشامى يحبط مفاجأة طاجيكستان ويتأهل للدور الثالث من التصفيات المونديالية

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الوكيل الإخباري - حسم المنتخب الوطني لكرة القدم تأهله إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2026 وكأس آسيا 2027، وذلك عقب فوزه بهدفين على منتخب طاجيكستان ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية، على ستاد عمّان الدولي.

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وكان افتتح علي علوان أهداف المنتخب الوطني في الدقيقة 51، قبل أن يعزز يزن النعيمات تقدم النشامى في الدقيقة 68 من عمر اللقاء، قبل أن يختتم إبراهيم سعادة مهرجان الأهداف بالدقيقة 94.

 

ونجح النشامى في بلوغ النقطة الـ10 بالمركز الثاني في المجموعة السابعة خلف المتصدر المنتخب السعودي بـ13 نقطة.

 

وتنص تعليمات البطولة على تأهل أول منتخبين إلى الدور الثالث من التصفيات الذي سيضمن للواصلين المشاركة في كأس آسيا 2027 المقررة في السعودية.


ويخوض المنتخب الوطني آخر مبارياته الثلاثاء المقبل أمام المنتخب السعودي في اللقاء الذي يقام في السعودية.

 

ملاعب

 




 

 


 

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