السبت 03-02-2024
الوكيل الاخباري
 

تسليم الدعم الملكي السنوي بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء الدكتور المعايطة

القسام: استهدفنا دبابة ميركافا بخان يونس

الأرصاد: السلط تسجل أعلى هطول مطري خلال 48 ساعة

قناة إسرائيلية: صاروخان أطلقا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي

سرايا القدس: قصفنا تجمعا لقوات الاحتلال قرب موقع أبو صفية العسكري

جيش الاحتلال: نفذنا 1500 عملية لإجلاء الجنود الجرحى بمعارك في غزة

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 6500 فلسطيني بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

الدفاع المدني يتعامل مع حريق مستودع بلاستيك داخل المدينة الصناعية بسحاب

الحشد الشعبي في العراق : العدوان الأميركي انتهاك صارخ لسيادة الدولة

السبت، 03-02-2024 04:19 م

النشامى يضمن مليون دولار جائزة الوصول للدور نصف النهائي

220243103854693138134


الوكيل الإخباري - ضمن المنتخب الوطني لكرة القدم، الحصول على مبلغ مليون دولار، جائزة الوصول إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.

وكان المنتخب الوطني بلغ الدور نصف النهائي بعد فوزه امس على منتخب طاجكستان بنتيجة 1-0 في مباراة دور الثمانية من البطولة التي تستمر في الدوحة حتى العاشر من الشهر الحالي.

ويعتبر وصول المنتخب الوطني لكرة القدم إلى هذا الدور انجازا غير مسبوق في البطولة القارية التي سبق وان وصل فيها المنتخب الوطني لكرة القدم في سنوات ماضية إلى دور الثمانية قبل أن ينجح في هذه النسخة من بلوغ الدور نصف النهائي في انجاز جديد بانتظار مواصلة البحث عن النهائي.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس آسيا في رحلة البحث عن الوصول للمباراة النهائية.

وعاش لاعبو المنتخب الوطني فرحة كبيرة ليلة امس بعد الفوز على طاجكستان، حيث احتفل نجوم المنتخب في غرفة الملابس باستاد احمد بن علي، قبل أن يكملوا الاحتفالات في الفندق الذي يقيمون فيه، بمشاركة عدد من الجماهير التي عبرت عن فرحتها بهذا الانجاز.

ومنح المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة لاعبيه فرصة الخروج من الفندق والتجول في الدوحة لعدة ساعات تقديرا لما بذلوه من جهد في سبيل تحقيق الوصول إلى هذه المرحلة من البطولة.

كما خصص اتحاد الكرة مكافآت مالية للاعبين نظير هذا الانجاز، اذ حصل نجوم المنتخب على مكافأة التأهل إلى الدور الثاني ودور الثمانية بانتظار مكافآت الفوز على طاجكستان.

اضافة اعلان


كما خصص اتحاد الكرة مكافآت مالية أكبر في حال الفوز يوم الثلاثاء المقبل على المنتخب الكوري الجنوبي.

وكان سوق واقف في الدوحة قد شهد ليلة امس احتفالات أردنية كبيرة نظمها أبناء الجالية الأردنية في قطر، والجمهور الأردني القادم من الاردن احتفالا بالإنجاز التاريخي المتمثل ببلوغ الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
22024311955734739183

إيران تقابل اليابان في موقعة نارية بربع نهائي كأس آسيا

22024311518806730252

قطر تواجه أوزبكستان في ربع نهائي كأس آسيا

22024311950623797108

لاعب المنتخب الوطني ينتقل للدوري العراقي

2202431224932056627

موعد وتفاصيل مواجهة النشامى وكوريا في نصف نهائي آسيا

220243115031887777243

اتحاد جدة يُعلن موعد عودة كريم بنزيما للتدريبات

220243113741626653991

مفاجآت سارة من تركي آل الشيخ للاعبي النصر وجماهيره

أخبار متعلقة
1202417122149997569446

التعمري يزاحم الدردور على صدارة هدافي الأردن

1202417142145571239632

تحذير الحكام من التلاعب بنتائج مباريات كأس إفريقيا

1202417144832907794750

أردني بتشكيلة الجولة الأولى في كأس آسيا

12024813353127126784

النشامى يلتقي اليابان وديا الثلاثاء

120248931462324389

دوريفال مدرباً جديداً لمنتخب البرازيل

12024885034489556254

نابولي يتعرض لهزيمة ساحقة ويواصل مسلسل نزيف النقاط