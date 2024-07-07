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الأحد، 07-07-2024 11:24 ص

النشامى يعلن قائمة اللاعبين المحليين لمعسكر تركيا

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الوكيل الاخباري- أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة المدرب جمال سلامي، قائمة اللاعبين المحليين للتجمع الداخلي ومعسكر تركيا، استعدادا لخوض الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.اضافة اعلان


وضمت القائمة 24 لاعبا: نور بني عطية، عبدالله الفاخوري، أحمد جعيدي، إحسان حداد، فراس شلباية، يوسف أبو الجزر، حسام أبو ذهب، مهند أبو طه، سالم العجالين، عبدالله نصيب، سعد الروسان، براء مرعي، محمد أبو النادي، محمود شوكت، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش، وسيم الريالات، عارف الحاج، محمود مرضي، محمد أبو زريق "شرارة"، سيف درويش، محمد أبو رزق، أنس العوضات، وبكر كلبونة.

وينتظر أن يبدأ المنتخب الوطني تدريباته في العاصمة عمان الخميس 11 تموز، قبل أن يغادر إلى تركيا الأربعاء 17 من الشهر ذاته، للدخول في معسكر يتضمن خوض ثلاثة لقاءات ودية تدريبية.

يذكر أن المنتخب الوطني حل بالمجموعة الثانية لتصفيات الدور الثالث والحاسم من كأس العالم 2026، إلى جانب كوريا الجنوبية، العراق، عمان، فلسطين، والكويت.

وحسب نظام التصفيات، يتم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.

 




 

 


 

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