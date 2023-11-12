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الأحد، 12-11-2023 01:26 م

النشامى يغادر إلى طاجيكستان الاثنين

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الوكيل الإخباري -  يجري المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم الأحد تدريبه الأخير في عمّان، قبل التوجه صباح غدا (الاثنين) إلى طاجيكستان لملاقاة أصحاب الأرض الخميس المقبل، على استاد الجمهوري المركزي في العاصمة دوشنبه.


ويشارك المنتخب الوطني بافتتاح مباريات المجموعة السابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

وقال موفد اتحاد الإعلام الرياضي الزميل علي غرايبة، إن المنتخب بدأ تحضيراته الأربعاء الماضي على ملعب الكرامة، تحت إشراف المدير الفني المغربي الحسين عموته وجهازه المعاون، وسط أجواء حماسية ورغبة جامحة من قبل اللاعبين للظهور بشكل يتناسب مع السمعة الطيبة التي يحظى بها منتخب النشامى على صعيد القارة.

وضمت قائمة النشامى التي وقع عليها اختيار عموته: يزيد أبو ليلى، وعبدالله الزعبي، واحمد الجعيدي، وعبدالله نصيب، وسليم عبيد، وسالم العجالين، ويوسف أبو الجزر، وبراء مرعي، وفراس شلباية، وإحسان حداد، ومصطفى كمال، ومحمد أبو حشيش، ومحمود شوكت، ونزار الرشدان، ورجائي عايد، ونور الروابدة، وصالح راتب، ومهند أبو طه، وأمين الشناينة، وأنس العوضات، وعبيدة السمارنة، ومحمود مرضي، وعلي علوان، وموسى التعمري، بالإضافة إلى اللاعب يزن نعيمات.

وحرص الجهاز الفني، خلال فترة التجمع، على إجراء حصتين تدريبيتين على ملعب جامعة العلوم التطبيقية المنجل بالعشب الصناعي، وذلك لتشابه أرضيته مع أرضية ملعب المواجهة في دوشنبه، ليعتاد اللاعبون على الأرضية التي تحتاج إلى تعامل خاص على الصعيدين الفني والبدني يختلف تماماً عن العشب الطبيعي.

وتكتسي المواجهة الأولى للنشامى في المشوار القاري أمام نظيره الطاجيكي، أهمية خاصة كون الأخير يعد من المنافسين على المراكز الأولى في المجموعة، التي تضم إلى جانب المنتخب وطاجيكستان، المنتخبين السعودي والباكستاني.

وينص نظام التصفيات على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، مع ضمان تأهلهما إلى نهائيات القارة 2027.

ويدرك الجهاز الفني واللاعبون أن العودة بنقاط المباراة من أرض المنافس، سيعبد الطريق لضمان المنافسة بقوة على المراكز الأولى، وحسم التأهل المزدوج، مثلما أن من شأنه أن يجنب النشامى الدخول في حسابات معقدة قد تزيد الضغط على اللاعبين والجهاز الفني في قادم الجولات، إلى جانب أن الفوز سيكون له تبعاته الإيجابية في رفع الحالة المعنوية للاعبين قبل المواجهة الصعبة أمام الأخضر السعودي، المقررة الثلاثاء المقبل على ستاد عمان الدولي في المحطة الثانية من التصفيات.

على صعيد آخر، وضمن الترتيبات الإدارية التي يحرص مجلس إدارة الاتحاد على إتمامها على أكمل وجه، نجحت مساعي الهيئة التنفيذية في تأمين طائرة خاصة لنقل الوفد إلى العاصمة دوشنبه.

ويأتي ذلك لتوفير أقصى درجات الراحة للاعبين واستغلال عامل الوقت في التحضير للمواجهة، بعيداً عن أي منغصات قد تتسبب في إرهاقهم وإخراجهم من حالة التركيز، أو تعيق البرنامج التدريبي المعد مسبقاً من قبل الجهاز الفني.

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