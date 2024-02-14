النشامى يلتحقون بأنديتهم

الوكيل الإخباري - بدأ لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم، بالالتحاق بأنديتهم المحلية والخارجية، بعد اختتام مشاركتهم في بطولة كأس أسيا التي انتهت أخيرا في قطر وحصل فيها المنتخب الوطني على المركز الثاني.



وبدأ اللاعبون المحترفون في الخارج بالالتحاق تباعا بأنديتهم الأربعاء، حيث يحترف موسى التعمري في مونبلييه الفرنسي ويزيد أبو ليلى في الجبلين السعودي، إضافة إلى المحترفين في الدوري القطري وهم يزن العرب وعلي علوان ويزن النعيمات وإبراهيم سعادة.



كما يلتحق لاعبو المنتخب بأنديتهم المحلية، استعدادا لاستئناف مباريات دوري المحترفين اعتبارا من السبت المقبل.



وكان اتحاد الكرة قد حدد مواعيد المباريات المؤجلة من الأسبوعين الخامس والثامن من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023/2024، حيث يلتقي الفيصلي مع شباب العقبة عند الخامسة من مساء السبت المقبل على ستاد عمان، فيما يواجه الوحدات نظيره الحسين عند السابعة والنصف مساء نفس اليوم على ستاد الحسن في إربد.



ويستقبل الوحدات نظيره الرمثا عند الخامسة عصر الأربعاء 21 شباط، على ستاد عمان، قبل أن يلتقي مغير السرحان مع الفيصلي عند السابعة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد، ضمن مواجهات الأسبوع الثامن.

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