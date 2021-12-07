النشامى ينتصرون بخماسية ويتأهلون لربع النهائي من كأس العرب

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ملاعب - أنس عشاحقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم فوزا كبيرا على شقيقه الفلسطيني بنتيجة 5/1 في المباراة التي أقيمت على ملعب 974 لحسالب الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة، ليتأهل رفقة المغرب للدور ربع النهائي، وينتظر الخاسر من مباراة مصر والجزائر .وسجل بهاء عبد الرحمن الهدف الأول من ركلة جزاء بالدقيقة 9، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق حمزة الدردور بالدقيقة 24، فيما جاء هدف فلسطين عن طريق تامر صيام من رأسية رائعة بالدقيقة 45.وفي الشوط الثاني هدد المنتخب الفلسطيني شباكنا بأكثر من كرة محققة للتسجيل، قبل أن نسجل 3 أهداف متتالية عن طريق محمود مرضي بالدقيقة 82 و يزن النعيمات بهدفين متتاليين بالدقيقة 86 و90.ودخل النشامى للمواجهة بدون إحسان حداد للإيقاف، وبهاء فيصل، محمد الدميري وأحمد سريوة للإصابة، وأنس العوضات ومهند خير الله لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، إلا أن البدلاء كانوا على الموعد.يذكر أن المنتخب المغربي قد فاز بهدف نظيف على نظيره السعودي، في المباراة التي لعبت بالتوقيت نفسه ولحساب المجموعة ذاتها، للتصدر المغرب المجموعة بـ 9 نقاط، والأردن ثانية بـ 6 نقاط، وفلسطين ثالثة بنقطة وحيدة رفقة السعودية بالرصيد ذاته .