النشامى يواجهون الكويت بـ 3 مهاجمين

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

يضرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم موعدا حاسما مع شقيقه الكويتي، عند الساعة السابعة والربع من مساء يوم الثلاثاء، على ستاد جابر في الكويت، في ختام منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس امم اسيا 2023 .













ويحتاج المنتخب الوطني إلى الفوز أو التعادل لضمان التأهل إلى النهائيات الآسيوية، حيث يتصدر النشامى ترتيب المجموعة بـ 6 نقاط وبفارق 3 نقاط عن ثنائي الوصافة ( الكويت وأندونيسيا)، علما أن التصفيات ستشهد تأهل أوائل المجموعات الستة إلى جانب أفضل 5 منتخبات تحتل المركز الثاني في المجموعات.





وإليكم التشكيل الرسمي للنشامى بالمواجهة :





يزيد أبو ليلى



محمد الدميري - يزن العرب - عبد الله ناصيب "ديارا" - إحسان حداد



نور الدين الروابدة - بهاء عبد الرحمن - أحمد سمير



علي علوان - يزن النعيمات - موسى التعمري

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المصدر : ملاعب