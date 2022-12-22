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الخميس، 22-12-2022 11:22 ص

النصر السعودي عازم على التعاقد مع رونالدو.. والقرار خلال أيام

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الوكيل الإخباري - أفاد الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، بأن نادي النصر السعودي لكرة القدم يصر على حسم صفقة التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن فسخ عقده مع كريستيانو رونالدو بالتراضي، في 22 نوفمبر 2022، عقب إجراء النجم البرتغالي لحوار تلفزيوني مع الصحفي الشهير بيرس مورغان، هاجم خلاله إدارة النادي والجهازين الفني السابق والحالي.

وكتب فابريزيو رومانو، عبر حسابه في موقع تويتر: "أكد النصر السعودي لممثلي كريستيانو رونالدو، عزمهم على الدفع والإصرار في الأيام المقبلة لحسم الصفقة".

وأضاف: "عرض النصر الذي يمتد حتى يونيو 2025، لا يزال ساريا، ولا توجد خطة للتراجع عن الصفقة".

واختتم رومانو: "سيقرر كريستيانو رونالدو مستقبله في الأيام المقبلة، بعد انتظاره للحصول على عروض من أندية أوروبية".

وسبق أن، أن أكدت صحيفة "ماركا" في تقرير لها أن كريستيانو رونالدو اتفق على الانتقال إلى صفوف نادي النصر بعقد يمتد لموسمين ونصف، على أن يتقاضى راتبا سنويا قيمته 200 مليون يورو، شاملا بعض العقود الإعلانية.

وأشارت "ماركا"، بعد ذلك، أن إدارة نادي النصر، تنتظر وصول النجم البرتغالي إلى العاصمة الرياض قبل نهاية الشهر الجاري، من أجل التوقيع على العقد.

ووفقا للصحيفة الإسبانية فإن رونالدو (37 عاما) يتواجد حاليا في دبي لقضاء إجازة أعياد الميلاد، حيث تتبقى 10 أيام فقط على افتتاح باب سوق الانتقالات الشتوية.

بينما كان رونالدو قد ونفى تلك الأنباء في تصريحات خلال وجوده مع منتخب البرتغال في قطر للمشاركة في كأس العالم 2022، والتي ودعها من الدور ربع النهائي على يد منتخب المغرب، إثر خسارته أمام بهدف وحيد.

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