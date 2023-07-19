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الأربعاء، 19-07-2023 11:07 ص

النصر السعودي يبرم صفقة جديدة

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الوكيل الإخباري - أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميا مع الإيفواري سيكو فوفانا، لاعب خط وسط نادي لانس الفرنسي.

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ووصل سيكو فوفانا إلى معسكر نادي النصر في البرتغال من أجل توقيع عقده مع النادي بعد اجتيازه الفحص الطبي.

وأصبح فوفانا ثاني الوافدين الجدد لصفوف فريق "العالمي" هذا الصيف بعد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، من إنتر ميلان.

ويبلغ سيكو فوفانا من العمر 28 عاما، وانضم إلى صفوف نادي لانس عام 2020، ولعب منذ ذلك الحين 112 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 21 هدفا وقدم 12 تمريرة حاسمة، منها 35 مباراة خلال الموسم الماضي بالدوري الفرنسي، وسجل خلالها 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.


وعلى المستوى الدولي، شارك فوفانا في 8 مباريات دولية مع منتخب كوت ديفوار، وسجل خلالها 3 أهداف، مع العلم أنه لعب لمنتخبات فرنسا للشباب تحت 16 و17 و18 و19 عاما.

 

 

ملاعب 

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