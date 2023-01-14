النصر السعودي يتراجع عن رحيل فينسنت أبو بكر لصفوف بشكتاش التركي

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي تراجع عن رحيل المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد تعاقد النادي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.



وكانت صحيفة " fotomac " التركية قد أكدت أن مسؤولي النصر قرروا الإبقاء على فينسنت أبو بكر، بعدما أسقط الإيفواري جيسلان كونان من قائمة الفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة وسيغيب على إثرها عن عدد من المباريات.



وينتهى عقد فينسنت أبوبكر مع نادي النصر فى يونيو 2024، وانضم إليه في صيف 2021 قادما من نادي بشكتاش.

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وتقام مباراة الشباب ضد النصر في الثامنة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، في قمة منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.



ويخوض فريق النصر مواجهة الليلة متربعاً على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للموسم الحالي 2022-2023، برصيد 29 نقطة جمعها من 12 مواجهة بعد الفوز في 9 مباريات والتعادل في مباراتين وخسارة مواجهة وحيدة وله 27 هدف وعليه 6 أهداف فقط.



فيما يحتل فريق الشباب وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 25 نقطة بفارق 4 نقاط عن فريق النصر الذي ينفرد بالصدارة برصيد 29 نقطة من 12 مباراة.

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