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الأربعاء، 31-01-2024 02:34 م

النصر السعودي يتعاقد رسميا مع نجم أسترالي

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الوكيل الإخباري - أعلن مجلس إدارة نادي النصر السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي، تدعيم صفوف فريقه الأول لكرة القدم، بمحترف جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال النصر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إنه وقع عقدًا رسميًا مع اللاعب الدولي الأسترالي عزيز بيهيتش قادمًا من نادي ملبورن سيتي.

وكشف النادي أن التعاقد مع اللاعب الدولي صاحب الـ33 عاما، جاء بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري (2023-2024).

وكان بيهيتش أحد العناصر التي شاركت في قيادة أستراليا للفوز ببطولة كأس آسيا 2015، وهي المرة الوحيدة التي توج بها الأستراليون باللقب منذ انضمامهم لاتحاد القارة الصفراء في 2006.

ويلعب عزيز مع منتخب بلاده الذي وصل إلى ربع نهائي كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

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