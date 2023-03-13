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الإثنين، 13-03-2023 02:36 م

النصر السعودي يتفوق على كبار أندية أوروبا بفضل كريستيانو رونالدو

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الوكيل الإخباري - نشر Football Benchmark إحصائية تظهر تأثير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على النصر إذ شهدت حسابات النادي السعودي على مواقع التواصل الاجتماعي ارتفاعا كبيرا في عدد متابعي الفريق.

وكان الفريق السعودي أكثر الأندية جذبا للمتابعين الجدد على منصات التواصل الاجتماعي كلها "تويتر وفيسبوك وتيك توك وإنستغرام ويوتيوب وويبو" خلال الفترة من 1 يناير وحتى 28 فبراير، متفوقا على ريال مدريد ومانشستر يونايتد فريقا كريستيانو السابقين.

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وأعلن النصر يوم 30 ديسمبر الماضي تعاقده مع رونالدو رسميا بعقد انتقال حر بعد فسخ اللاعب لتعاقده مع مانشستر يونايتد قبلها بالتراضي بين الطرفين.
وانتزع النصر الصدارة بعدد متابعين بلغ 9.666.756 متابع جديد. 

فيما بلغ عدد متابعي ريال مدريد الجدد 8.835.600 متابع جديد.


علما أن النادي الإسباني هو أكثر الأندية متابعة حول العالم على منصات التواصل الاجتماعي، وفق تقرير في يناير الماضي، بـ 242 مليون متابع.
في المركز الثالث حل باريس سان جيرمان بعدد متابعين جدد بلغوا 8.748.335 آخر شهرين.

ورغم معاناة برشلونة الإسباني ماليا وما يثار حوله من شبهات عن دفعات مالية لنائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق، إنريكيز نيغريرا، إلا أن ذلك لم يؤثر على شعبيته بحلوله رابعا في القائمة وزيادة عدد متابعيه 7.569.430 متابع أول شهرين من 2023.

واحتل مانشستر سيتي الإنجليزي المركز الخامس بوصول 5.544.198 متابع جديد إلى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء توتنهام النادي اللندني بالمركز السادس بزيادة عدد متابعيه 5.340.117 متابع.

ورغم معاناة يوفنتوس سواء في الدوري أو على المستوى الإداري لكنه كان النادي الإيطالي الوحيد بين الأندية العشر الأوائل التي كسبت عددا جديدا من المتابعين.

واستقبلت السيدة العجوز 4.886.894 متابع جديد في آخر شهرين.

فيما استمر بايرن ميونخ في الحفاظ على ماء وجه الكرة الألمانية بحلوله ثامنا بعد زيادة عدد متابعيه بمقدار 3.908.217 متابع.

وعاد مانشستر يونايتد من بعيد ليكون ضمن أبرز المنافسين على لقب الدوري، كما فاز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية الشهر الماضي. وربح آخر شهرين 3.880.900 متابع جديد على السوشيال ميديا.

وتابع تشيلسي الإنجليزي 3.440.644 متابع جديد آخر شهرين، متابعات جديدة قد تكون مدفوعة بعدد من الصفقات التي أبرمها النادي مع لاعبين من بلدان مختلفة أبرزهم الأوكراني ميخايلو مودريك والبرتغالي جواو فيليكس والأرجنتيني إنزو فيرنانديز الذي بات أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي كله بتعاقد البلوز معه من بنفيكا مقابل 121 مليون يورو.

 

ملاعب 

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