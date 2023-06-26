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الإثنين، 26-06-2023 02:31 م

النصر السعودي يتوصل لاتفاق مع بروزوفيتش.. الكشف عن تفاصيل الصفقة

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الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية، عن حسم نادي النصر السعودي لكرة القدم، لصفقة الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط فريق إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (30 عاما) بعقد مع إنتر ميلان ينتهي في يونيو 2026، ولكن نادي النصر يسعى للتعاقد معه خلال الميركاتو الجاري.

وأكد جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الشهير في سوق الانتقالات بشبكة "سكاي سبورتس"، إن نادي النصر السعودي توصل لاتفاق مع إنتر ميلان على ضم مارسيلو بروزوفيتش في صفقة قيمتها 23 مليون يورو.

وأشار دي مارزيو، إلى أن مارسيلو بروزوفيتش سيحصل على راتب سنوي قدره 20 مليون يورو، بزيادة 8 ملايين يورو عن راتبه السابق مع "النيراتزوري"، بعقد يمتد حتى يونيو 2026.

بينما كتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، عبر حسابه على موقع "تويتر": "النصر لا يزال واثقا من صفقة مارسيلو بروزوفيتش. ستستمر المحادثات في الساعات المقبلة، وسيكون يوم الاثنين يوما حاسما للتقدم.

الصفقة تعتمد على الجانب الذي يمثل اللاعب، في انتظار جولة جديدة من المحادثات".

يذك أن مارسيلو بروزوفيتش انضم إلى صفوف إنتر ميلان عام 2015، قادما من دينامو زغرب الكرواتي، وشارك في 330 مباراة مع "اليراتزوري"، وسجل خلالها 31 هدفا.

وأسهم النجم الكرواتي في تتويج إنتر ميلان بلقب بطل الدوري الإيطالي الموسم قبل الماضي (2020-2021)، ووصل مع الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي (2022-2023)، والذي خسره أمام مانشستر سيتي بهدف وحيد.

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