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الأربعاء، 26-07-2023 01:27 م

النصر السعودي يجبر سان جيرمان على التعادل في بداية جولته الآسيوية

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الوكيل الإخباري - فرض النصر السعودي التعادل السلبي على باريس سان جيرمان، الثلاثاء على ملعب "يانمار" في أوساكا، في أولى مباريات الأخير في جولته الآسيوية الإعدادية للموسم الجديد.

وأبقى المدرب الإسباني الجديد لباريس سان جيرمان، لويس إنريكي، على أبرز نجومه على دكة البدلاء في بداية المباراة، في مقدمتهم القائد البرازيلي ماركينيوس ومواطنه النجم نيمار، والإيطالي ماركو فيراتي.

ودفع إنريكي الذي خلف كريستوف غالتييه المقال من منصبه، بتشكيلة واعدة بقيادة الوافدين الجدد لوكا هرنانديز والسلوفاكي ميلان شكرينيار، والإسباني ماركو أسنسيو، إلى جانب حارس المرمى العملاق الإيطالي جانلويجي دوناروما والمغربي أشرف حكيمي، قبل أن يجري تسع تبديلات في الدقيقة 61 بينهم الوافد الجديد الآخر الأوروغوياني مانويل أوغارتي وإيثان مبابي، شقيق كيليان مبابي المستبعد من الجولة الآسيوية بسبب خلاف مع إدارة النادي الباريسي لعدم تفعيله بند تجديد عقده الذي سينتهي الصيف المقبل.

ومن جهته، دفع المدرب الجديد للنصر السعودي، البرتغالي لويس كاسترو، بالوافدين الجديدين الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإيفواري سيكو فوفانا أساسيين إلى جانب القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكاد رونالدو أن يفعلها في الدقيقة 15 عندما تلقى كرة داخل المنطقة من الإيفواري الآخر غيسلان كونان وسددها قوية فارتطمت بالمدافع بيريرا وتحولت إلى ركنية.

ورد لاعب سان جيرمان، باسكال نوا ليمينا، بانفراد داخل المنطقة إثر تمريرة خلف الدفاع من وارين زايير-إيمري، لكن الحارس نواف العقيدي أبعد تسديدته إلى ركنية (22).

وكاد رونالدو أن يهز الشباك بتسديدة أكروباتية رائعة من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية لسيكو فوفانا لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن (45).

وأجرى كاسترو أربع تبديلات مطلع الشوط الثاني، بينهم الوافد الجديد الآخر البرازيلي أليكس تيليس، قبل أن يخرج رونالدو في الدقيقة 65 تاركا مكانه لعبد الفتاح آدم.

ويواجه سان جيرمان سيريزو أوساكا يوم الجمعة المقبل، ثم إنتر الإيطالي في طوكيو في الأول من أغسطس المقبل، قبل أن يختم جولته الآسيوية بمواجهة تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي في بوسان في الثالث من أغسطس.

في المقابل، خاض النصر مباراته الإعدادية الأخيرة لكأس الملك سلمان للأندية العربية التي تنطلق بعد غد الخميس. وأوقعت القرعة النصر في المجموعة الثالثة إلى جانب مواطنه الشباب والاتحاد المنستيري التونسي والزمالك المصري.

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