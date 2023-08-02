النصر السعودي يحقق مفاجأة كبرى (فيديو)

الوكيل الإخباري - أعلن نادي النصر السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رسميا تعاقده مع المهاجم السنغالي ساديو ماني قادما من بايرن ميونخ الألماني، بعقد لمدة 3 سنوات.

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وكان ساديو ماني (31 عاما) قد انتقل إلى صفوف بايرن ميونخ في صيف العام الماضي 2022، بعقد لثلاث سنوات، مقابل 30 مليون يورو، قادما من ليفربول الإنجليزي، لكنه لم يظهر بالمستوى المطلوب.



وكشف نادي النصر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، "تويتر" سابقا، عن التعاقد مع ساديو ماني بعقد لمدة ثلاث سنوات يمتد حتى 30 يونيو 2026.

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