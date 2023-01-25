النصر السعودي يدخل بمفاوضات جادة مع هازارد

الوكيل الإخباري - أكدت وسائل الإعلام السعودية دخول نادي النصر في مفاوضات رسمية لضم البلجيكي إيدين هازارد، جناح ريال مدريد الاسباني، حيث من المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة حسم الصفقة في ظل عدم مشاركة اللاعب في المباريات مع الفريق الملكي.



ولا تقتصر مفاوضات النصر على هازارد، حيث أكدت تقارير ضم زميله لوكا مودريتش و الدخول بمفاوضات جادة مع لاعب وسط برشلونة، الاسباني سيرجيو بوسكيتس، ومدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، الاسباني سيرجيو راموس.



وكان النصر السعودي قد تعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل أسابيع في صفقة تاريخية للكرة العربية والآسيوية.

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