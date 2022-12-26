النصر السعودي يعلق رسمياً على أنباء التفاوض مع رونالدو

الوكيل الإخباري - علق البرتغالي مارسيلو سالازار، المدير الرياضي بنادي النصر السعودي، على أنباء مفاوضات الفريق مع مواطنه كريستيانو رونالدو، تمهيداً لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.



وكان رونالدو قد رحل عن صفوف فريق مانشستر يونايتد بعدما قرر الطرفين فسخ التعاقد بالتراضي، قبل بداية بطولة كأس العالم2022 في قطر.



وقال سالازار في تصريحات عبر موقع “فلاش سكور” نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: “غير مسموح لي قول نعم أم لا بشأن إمكانية ضم رونالدو”.



وتابع: “دعونا ننتظر ونرى كيف ستجرى الأمور حتى نهاية العام، كما ترون المفاوضات مع رونالدو شاقة وصعبة، ليست للنادي فقط، بل للعالم كله”.



واختتم: “ما يمكنني قوله أن كريستيانو رونالدو، من بين أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ، دائماً نموذجاً بالنسبة لي كرياضي”.

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