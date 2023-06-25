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الأحد، 25-06-2023 03:30 م

النصر السعودي يفاوض غريزمان

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الوكيل الإخباري -  ذكرت صحيفة فووت ميركاتو الفرنسية أن النصر السعودي دخل في مفاوضات مع النجم الفرنسي أنطوان غريزمان للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

قالت الصحيفة إن عدد من مسؤولي النصر التقوا بممثلي لاعب أتلتيكو مدريد في لندن للتفاوض حول إمكانية انتقاله إلى الفريق.

وأشارت إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو تقييم موقف اللاعب من اللعب في الدوري السعودي خلال الموسم القادم، قبل أن يقدم النادي عرضاً رسمياً لإقناعه بهذه الخطوة إلى جانب التفاوض مع "الروخي بلانكوس".

وأضافت أن اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً لديه شرطاً جزائياً مع أتلتيكو تبلغ قيمته 25 مليون يورو، موضحة أن رحيله عن النادي الإسباني سيكون خسارة فنية للفريق، ولكن في الوقت نفسه سيوفر مبلغاً كبيراً يحصل عليه كراتب سنوي.

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