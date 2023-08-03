الخميس 03-08-2023
الوكيل الاخباري

129 حريقا في الاردن خلال 24 ساعة

وفاة 273 شخصا بحمى الضنك في بنغلاديش

ذنيبات: تغليظ العقوبات على مخالفات السير أصبح ضرورة ملحة

المعايطة: كل مجتمع يصنع الديمقراطية التي تليق به

أسعار القمح عالمياً ترتفع 4 %

هام من الضمان للعاملين في المهن الخطرة - فيديو

مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى"

توقيف خريج جامعي ووالده وضبط شخصين أطلقا عيارات نارية في حفل تخرج بالبلقاء

الطاقة تطرح عطاء لتركيب أنظمة طاقة شمسية لمنازل في معان العقبة والطفيلة

توقيع اتفاقية مشروع المباني الخضراء في الأردن بتمويل قيمته 575 ألف دولار

الخميس، 03-08-2023 12:21 م

النصر السعودي يقترب من إتمام صفقة مع برشلونة

82023310943756396762


الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية الأربعاء أن النصر وصيف بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اقترب من التوصل لاتفاق مع برشلونة لشراء مدافعه الفرنسي كليمو لينغليه.

وأوضح تقرير الصحيفة، المعروفة بتغطيتها لأخبار الفريق الذي يتخذ من كتالونيا مقرا له، إن برشلونة يرغب في التخلص من لينغليه الذي قضي الموسم الماضي معارا إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وأشارت إلى أن المدافع البالغ 28 عاما لا يعد ضمن خطط المدرب تشابي هرنانديز للموسم الجديد وأن لاعب إشبيلية السابق كان قريبا من الانتقال إلى توتنهام مجددا قبل ظهور النصر في الصورة.

وذكرت الصحيفة أن برشلونة لا يتوقع الحصول على قيمة مالية كبيرة في صفقة انتقال اللاعب لكن الأولوية هي رحيله لأن عقده يمتد حتى عام 2026.

ولم تكشف الصحيفة عن موقف لينغليه من فكرة الانتقال إلى النصر مضيفة أنه كان يرغب في الاستمرار في أوروبا لكن قد يلعب راتب اللاعب دورا في تغيير رأيه.

ورحل المدافع الإسباني ألفارو غونزاليس عن النصر بعد نهاية الموسم المنصرم.

ونجح النصر في فترة الانتقالات الحالية بالتعاقد مع البرازيلي أليكس تيليس والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بالإضافة لسيكو فوفانا القادم من ساحل العاج.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
82023391947473415387

تشافي يكشف عرض باريس سان جيرمان لديمبيلي

82023310497944777281

دوري المحترفين للموسم الجديد ينطلق اليوم

820233103642990157006

ثنائية ميسي تقود إنتر ميامي للفوز في الديربي

820233111711878114484

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

82023217233393578291

بنزيما على دكة بدلاء اتحاد جدة أمام الشرطة

820232171730632706003

متجاهلا باريس.. مبابي يودع بوفون برسالة مؤثرة

أخبار متعلقة
720231595256378306565

نجم مانشستر سيتي يحلم بارتداء قميص برشلونة

7202313112339698003290

إنجاز الزلزولي يحرج برشلونة

7202312111514215661661

برشلونة يتفق مع بديل بوسكيتس

7202312102658605320468

رئيس برشلونة يكذّب ميسي

72023109758257913984

ليفاندوفسكي يرد على عرض مغر من الدوري السعودي

7202399417932921782

بعد جولر.. الريال يزعج برشلونة في صفقة جديدة