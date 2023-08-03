النصر السعودي يقترب من إتمام صفقة مع برشلونة

الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية الأربعاء أن النصر وصيف بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اقترب من التوصل لاتفاق مع برشلونة لشراء مدافعه الفرنسي كليمو لينغليه.



وأوضح تقرير الصحيفة، المعروفة بتغطيتها لأخبار الفريق الذي يتخذ من كتالونيا مقرا له، إن برشلونة يرغب في التخلص من لينغليه الذي قضي الموسم الماضي معارا إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي.



وأشارت إلى أن المدافع البالغ 28 عاما لا يعد ضمن خطط المدرب تشابي هرنانديز للموسم الجديد وأن لاعب إشبيلية السابق كان قريبا من الانتقال إلى توتنهام مجددا قبل ظهور النصر في الصورة.



وذكرت الصحيفة أن برشلونة لا يتوقع الحصول على قيمة مالية كبيرة في صفقة انتقال اللاعب لكن الأولوية هي رحيله لأن عقده يمتد حتى عام 2026.



ولم تكشف الصحيفة عن موقف لينغليه من فكرة الانتقال إلى النصر مضيفة أنه كان يرغب في الاستمرار في أوروبا لكن قد يلعب راتب اللاعب دورا في تغيير رأيه.



ورحل المدافع الإسباني ألفارو غونزاليس عن النصر بعد نهاية الموسم المنصرم.



ونجح النصر في فترة الانتقالات الحالية بالتعاقد مع البرازيلي أليكس تيليس والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بالإضافة لسيكو فوفانا القادم من ساحل العاج.

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